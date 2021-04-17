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Знает столицу Австралии и год крещения Руси: Медведева удивила интеллектом на «Камеди Клаб»

Двукратная чемпионка мира ответила на все каверзные вопросы резидентов шоу.

Знает столицу Австралии и год крещения Руси: Медведева удивила интеллектом на «Камеди Клаб»
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на «Камеди Клаб», который выходит на канале ТНТ, смогла ответить на все каверзные вопросы резидентов шоу Павла Воли и Гарика Харламова. Для начала девушка показала, что прекрасно знает японский, английский и армянские языки.

«Я просто поражен, насколько ты умная. Есть мнение, что спортсмены школу пропустили», — заявил Павел Воля.

«Хорошо, тест. Вдруг это все напускное. Столица Австралии?» — стал задавать каверзные вопросы фигуристке Гарик Харламов.

Павел Воля и Гарик Харламов
Павел Воля и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Канберра», — ответила Медведева.

«Формула серной кислоты?» — продолжил «допрос с пристрастием» Харламов.

«H₂SO₄», — выпалила фигуристка.

«Крещение Руси в каком было году?» — вставил свои пять копеек Павел Воля.

«В 988», — заявила спортсменка.

«Вот, спортсмены. Смотрите и учитесь. Это все, что я хотел сказать», — подытожил Гарик Харламов.

Напомним. что Евгения Медведева – двукратная серебряная призерка олимпийских игр в Пхенчхане. Пока официально свою карьеру она еще не завершила.

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