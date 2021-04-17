Знает столицу Австралии и год крещения Руси: Медведева удивила интеллектом на «Камеди Клаб»

Двукратная чемпионка мира ответила на все каверзные вопросы резидентов шоу.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на «Камеди Клаб», который выходит на канале ТНТ, смогла ответить на все каверзные вопросы резидентов шоу Павла Воли и Гарика Харламова. Для начала девушка показала, что прекрасно знает японский, английский и армянские языки.

«Я просто поражен, насколько ты умная. Есть мнение, что спортсмены школу пропустили», — заявил Павел Воля.

«Хорошо, тест. Вдруг это все напускное. Столица Австралии?» — стал задавать каверзные вопросы фигуристке Гарик Харламов.

«Канберра», — ответила Медведева.

«Формула серной кислоты?» — продолжил «допрос с пристрастием» Харламов.

«H₂SO₄», — выпалила фигуристка.

«Крещение Руси в каком было году?» — вставил свои пять копеек Павел Воля.

«В 988», — заявила спортсменка.

«Вот, спортсмены. Смотрите и учитесь. Это все, что я хотел сказать», — подытожил Гарик Харламов.

Напомним. что Евгения Медведева – двукратная серебряная призерка олимпийских игр в Пхенчхане. Пока официально свою карьеру она еще не завершила.

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