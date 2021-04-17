«Это вышка, все. Дальше уже просто невозможно»: Воля на «Камеди Клаб» высмеял Безрукова

Шоумен напомнил гостям программы о способностях актера перевоплощаться в разных исторических персонажей на экране.

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ высмеял актера Сергея Безрукова. В гости на программу пришла фигуристка Евгения Медведева.

«Двукратный серебряный призер олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Обладательница нескольких мировых рекордов Евгения Медведева. Скоро Евгения Медведева примет участие в съемках фильма «Последний аксель». В фильме Евгения сыграет саму себя», — представил звезду резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов.

«Ребят, человек сыграет саму себя в 21 год. Женя, браво! Дальше круче в кино, если тебя сыграет Безруков. Это вышка, все. Дальше уже просто невозможно».

Павел Воля

Напомним, что Сергей Безруков известен тем, что может сыграть самых разных персонажей в кино. В частности, он уже перевоплощался на экране в барда Владимира Высоцкого, писателя Александра Пушкина, поэта Сергея Есенина.

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