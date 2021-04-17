Леди в черном: Нетребко в приталенном тренче и шляпе с пуговицей отправилась на прогулку

Оперная дива сейчас находится на гастролях в Москве.

49-летняя звезда мировой оперы Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго много лет проживает в Вене. Но этой весной Австрия снова закрылась на карантин, а это значит, что выступать на сцене здесь по-прежнему нельзя.

Чтобы не лишать себя свободы, Анна Нетребко покинула Вену. Сначала она отправилась в отчий лом погостить, где встретилась не только с папой, но и друзьями детства.

После чего звезда перебралась в Москву. Здесь у нее запланированы гастроли в Большом театре — вместе с Пласидо Доминго она выступает в опере «Дон Карлос». После одного из спектаклей Нетребко с мужем вышли на прогулку по городу.

Для выхода в люди певица облачилась в черное. Она надела приталенный тренч, шляпу с большой пуговицей в качестве декора и лаковые сапоги с тупым мыском.

«Какие же Вы, вкусные! Обожаю», — не смог сдержать эмоций стилист Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев.

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