«Это бред и чушь!»: Комиссаров отреагировал на предложение Черно пойти участником на «Дом-2»

По словам создателя шоу, он даже не хочет вдаваться в детали этой истории.

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова одной из бывших участниц проекта Саши Черно, что ему надо самому пойти участвовать в скандальной телестройке.

«Это какой-то бред и чушь! Я не хочу это комментировать. Я даже не знаю, о чем идет речь. Прошу прощения. Спасибо, что позвонили, но это просто какой-то бред». Валерий Комиссаров

Ранее Саша Черно заявила, что Валерий Комиссаров – крайне противоречивая личность. «Я бы ему посоветовала, как раз пойти самому участником, уж простите. Просто человек в кадре – это, естественно, всегда эпатаж. А за кадром — это уже вопросик», — заявила Черно.

Напомним, что шоу «Дом-2» с прошлого года не выходит в эфир на телевидении. С 19 апреля его начнут показывать на канале «Ю».

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