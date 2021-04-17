Вечерний стиль: Барановская вышла в свет в белоснежном платье-пиджаке с утрированными плечами

После жестких ограничений на концерты и мероприятия из-за пандемии коронавируса жизнь в столице закипела с новой силой. Звезды возобновили выступления, состоялась череда презентаций и вечеров, и знаменитости спешат насладиться общением в свете.

Одно из мероприятий в сфере культуры состоялось накануне. Фонд Ruarts распахнул двери нового пространства для выставок. Пришли на открытие шестиэтажного центра многие селебрити, среди которых отметилась и телеведущая Юлия Барановская.

В свет Барановская вышла в белоснежном платье-пиджаке с утрированными плечами. Высокие туфли-лодочки и длина мини визуально сделали ноги красавицы длиннее. Девушка запечатлела себя во время экскурсии по выставке, и поделилась кадрами с подписчиками.

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