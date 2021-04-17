«Красивенький, нужненький»: Пугачева вместе с Орбакайте распаковали первые подарки

Алла Пугачева в середине апреля отметила свой 72-й день рождения. В честь именин Примадонна пригласила на праздник родных и друзей, в кругу которых весело отметила свой новый год.

Первыми поздравили звезду ее муж Максим Галкин и дети Лиза и Гарри. Они одарили именинницу цветами и подарками ручной работы. Кроме того, презенты были и от друзей, родных и поклонников.

После дня рождения Алла Пугачева со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте, решила распаковать один из подарков. Что именно было в красивых пакетах, певица показала у себя в микроблоге, снимая видео. «Ах, ты свечечка-свеча, до чего ж ты горяча», — напевала в этот момент Примадонна.

Оказалось, что известный парфюмерный бренд преподнес Примадонне в день рождения набор интерьерных свечей. И, как оказалось, попал в самую точку: «Ой, любим мы свечечки», — призналась Орбакайте, а ее мама подтвердила.

«Да, везде! Вот это подарочек – красивенький, нужненький!», — порадовалась Пугачева.

Звезды зажгли свечи, и они стали гореть, громко потрескивая и создавая уют в комнате.

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