«Это не Чумаков, не Басков, не Панайотов»: звезда «Маски» Марк Тишман высказался о Ламе

Музыкант уверен, что знает артиста, который выступает в этом костюме.

В девятом выпуске телепроекта «Маска» на НТВ рассекретили Белого Орла. Им оказался музыкант Марк Тишман. Никто из членов жюри ни разу не выдвинул такую версию, а потому был сильно удивлен, когда увидел артиста.

Тишман принял участие в афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале НТВ. Артист рассказал, насколько тяжело ему было постоянно выступать в приседе – высокий рост мог просто-напросто выдать артиста, а он этого очень не хотел.

Кроме того, музыкант порассуждал о том, кто именно может скрываться в костюме одного из фаворитов шоу – Ламы. Артист в костюме парнокопытного поражает своим вокалом всех членов жюри. Ведущий YouTube-проекта напомнил, какие версии существуют сейчас относительно маски с колесиками.

«Нет, это не Чумаков, не Басков, не Панайотов», — уверен Тишман. – «Я думаю, там грандиозный артист академический. Это однозначно для меня».

Прозвучало имя оперного певца Юсифа Эйвазова. К тому же, знаменитый тенор и его прославленная жена Анна Нетребко – ярые фанаты проекта, что может косвенно указывать на то, что там действительно кто-то из их коллег.

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