Ольга Бузова отметилась в аэропорту в джинсах и куртке из денима

Певица для путешествий выбирает не только удобную, но и стильную одежду.

Телеведущая и певица Ольга Бузова недавно приняла решение уйти из «Дома-2». Она много лет была его героиней, а потом и ведущей, но теперь эпоха закончилась – девушка решила сосредоточиться на сольной карьере.

К тому же, немалую часть в ее работе занимает спорт, а точнее – фигурное катание. После «Ледникового периода» звезда отправилась в тур вместе со звездами проекта.

Первым на гастрольной карте оказался родной Санкт-Петербург. Бузова отметилась в аэропорту в джинсах и куртке из денима. Она решила отдать дань не только моде, но и удобству, ведь перелеты – это всегда непросто. Дополнением к комфортному образу стали белые кеды – звездная модница знает, что они по-прежнему актуальны.

Бузова с успехом выступила на ледовой арене Петербурга. Она осталась довольна своим прокатом, который смогли посмотреть все ее родные и близкие – они пришли на концерт специально ради этого.

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