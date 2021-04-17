«Вошел, а там…»: Буйнов рассказал, как прошел день рождения Пугачевой

Артист был в числе желанных гостей на празднике у Примадонны.

Алла Пугачева 15 апреля отметила свой 72-й день рождения. По этому поводу Примадонна устроила праздник в своем замке в деревне Грязь. Среди приглашенных гостей – дети и внуки, лучшие друзья и коллеги.

Музыкант Александр Буйнов также побывал на именинах Примадонны. Артист с удовольствием повеселился на празднике, фотографировался с гостями и виновницей торжества, а позже рассказал, как прошел праздник:

«Пришел на День рождения… Вошел, а там…

Родные, красивые люди!

И поверьте на слово — было очень душевно и весело!», — рассказал артист.

Алла Пугачева встречала гостей в струящемся платье с цветочным принтом. В качестве ярких акцентов она выбрала красные ремень и лодочки. Кстати, дочки Примадонны Кристина Орбакайте и Лиза Галкина тоже были в красном.

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