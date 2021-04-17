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«Моя девочка»: Иосиф Пригожин трогательно признался в любви к Валерии

Продюсер первым поздравил певицу с 53-летием.

«Моя девочка»: Иосиф Пригожин трогательно признался в любви к Валерии
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Global look press

В апреле череда звездных дней рождения продолжилась именинами певицы Валерии. Артистке исполнилось 53 года. Первым поздравить ее с этим событием поспешил муж, продюсер Иосиф Пригожин. Он трогательно обратился к ней в своем микроблоге.

«Я просто люблю тебя! С Днем рождения, моя любимая девочка. Я уверен, что мне просто повезло быть рядом с такой прекрасной женщиной, как Валерия. Я не боюсь и не стесняюсь говорить об этом во всеуслышание», — признался продюсер.

Пригожин опубликовал портрет своей возлюбленной. Поклонники присоединились к поздравлениям и написали много теплых слов в адрес именинницы.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Они считаются одной из самых крепких и ярких пар шоу-бизнеса. Недавно муж невероятно удивил певицу, оказавшись одним из участников шоу «Маска», где Валерия является членом жюри. Продюсер выступил в костюме Ананаса, и никто даже предположить не мог, что там – Иосиф Пригожин.

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