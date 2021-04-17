«Сюрприз от Аллы»: 72-летняя Пугачева в новом платье устроила дефиле для друзей в своем замке

В середине апреля свой день рождения отметила Алла Пугачева. Легенде отечественной эстрады исполнилось 72 года. По этому случаю Примадонна устроила праздник, на который пригласила узкий круг родных и близких.

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А на следующий день звезда собрала друзей, с которыми провела еще один приятный и уютный вечер. Среди приглашенных гостей был и стилист Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев. Он преподнес имениннице подарок в виде авторского платья. И Примадонна поспешила тут же похвастаться обновкой и устроила модный показ.

«Сюрприз от Аллы! Дефиле для друзей. Алла Пугачева в IGORGULYAEV», — рассказал дизайнер.

Примадонна с удовольствием продефилировала перед гостями. Платье, в котором она появилась, за счет вертикальных черно-белых полос визуально вытянуло силуэт, а женственный А-силуэт оказался довольно просторным. «Модель называется «жри что хочешь», — пошутила Алла Борисовна, и гости зааплодировали.

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