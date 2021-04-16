«Уютный вечер»: Алла Пугачева в оливковом жакете запечатлелась с друзьями на парадной лестнице замка

Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. Отмечать прекрасную дату было решено день в день. В замке, где живет Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой, собрались самые близкие люди семьи.

Примадонна умеет принимать гостей и делает это с большим удовольствием и изыском.

Невероятный подарок для Аллы Борисовны приготовила младшая дочка Лиза. Она исполнила песню «Миллион алых роз» на французском языке, а Максим Галкин ей подпевал.

Кульминацией праздника стал огромный трехъярусный торт, который в зал замка внесли два крепких официанта.

Гости торжества были невероятно вдохновлены приемом, который им устроила Примадонна.

Подруга Аллы Пугачевой, адвокат, писательница и светская львица Ида Достман публично, на своей странице в Instagram поблагодарила виновницу торжества за доставленную радость общения и поделилась фото, на котором Алла Борисовна предстала в компании друзей.

На снимке Примадонна запечатлена в платье с принтом в полоску и оливковом жакете. Гости и хозяйка замка разместились на парадной лестнице.

«Теплый, душевный, уютный вечер. С днем рождения, Алла Борисовна!» — подписала кадр Ида Достман.

Смотрите также