«Для меня близость невозможна без доверия и влюбленности»: Ольга Орлова сделала откровенное заявление

Телеведущая Ольга Орлова с подачи своих подписчиков заговорила на довольно интимную тему. Звезда поделилась своей точкой зрения на интимные отношения между мужчиной и женщиной во время интерактива в сторис Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды, на каком по счету свидании, по мнению Ольги, стоит вступать в интимную связь, чтобы не показаться доступной женщиной. Орлова дала понять, что дело вовсе не в количестве встреч.

«Запомните, когда будет близость, всегда решает женщина, — написала Ольга Орлова. — Лично для меня близость невозможна без доверия и влюбленности. Для меня бессмысленно заниматься сексом ради секса. А вот с любимым мужчиной — совсем другие эмоции!»

Сама Ольга Орлова уже давно влюблена. Ее роману с бизнесменом по имени Валерий два года.

И телеведущая стало более открыто говорить об этом. Она откровенно признается, что в ее жизни есть мужчина, который делает ее счастливой. И даже дала понять, что они живут вместе.

Смотрите также