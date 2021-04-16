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Лобода поманила сочным бедром, облачившись в платье с экстравагантным разрезом

Певица уже приступила к работе после перенесенного коронавируса.

Лобода поманила сочным бедром, облачившись в платье с экстравагантным разрезом
Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Недавно Светлана Лобода объявила о том, что заразилась коронавирусом. К счастью для фанатов, певица быстро пошла на поправку и уже готова вновь выходить на сцену. Об этом она сообщила в своем Instagram и опубликовала кадры своего дефиле. 38-летняя блондинка позировала в черном платье-комбинации с отделкой ажуром на экстравагантном разрезе и в зоне декольте.

Лобода
Лобода. Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

«Долго я бездельничала… Вышла на работу, четвертый день, как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа», — написала Лобода.

Напомним, некоторое время назад Светлана угодила в неприятную историю. Пластический хирург из Узбекистана отметил аккаунт артистки в своем микроблоге. Причем, не просто так, а в тот момент, когда работал с девушкой поразительно похожей на Лободу. Светлана молчать не стала, а выставила счет врачу на круглую сумму.

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