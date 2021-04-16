Лобода поманила сочным бедром, облачившись в платье с экстравагантным разрезом

Недавно Светлана Лобода объявила о том, что заразилась коронавирусом. К счастью для фанатов, певица быстро пошла на поправку и уже готова вновь выходить на сцену. Об этом она сообщила в своем Instagram и опубликовала кадры своего дефиле. 38-летняя блондинка позировала в черном платье-комбинации с отделкой ажуром на экстравагантном разрезе и в зоне декольте.

«Долго я бездельничала… Вышла на работу, четвертый день, как белка в колесе. Дорого болеть нам все же обходится. До конца апреля я вне доступа», — написала Лобода.

больше по теме Неужели Лобода?! Забияка и Соколовский попытались раскрыть маску Змеи У артистов набралось целых четыре варианта.

Напомним, некоторое время назад Светлана угодила в неприятную историю. Пластический хирург из Узбекистана отметил аккаунт артистки в своем микроблоге. Причем, не просто так, а в тот момент, когда работал с девушкой поразительно похожей на Лободу. Светлана молчать не стала, а выставила счет врачу на круглую сумму.

Смотрите также: