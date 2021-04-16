«Обнимаю! Твой Колька»: Николай Цискаридзе публично обратился к Ивану Урганту

Шестнадцатого апреля отмечает свой день рождения Иван Ургант. Популярному шоумену исполнилось 43 года. К многочисленным поздравлениям имениннику присоединился и известный артист балета Николай Цискаридзе.

Николай Максимович рассказал в Instagram, что не раз был гостем программы «Вечерний Ургант» и всегда это было нечто фееричное.

«Быть актуальным, интеллектуальным, культурным, но при этом очень смешным, умеющим пошутить и принять шутку про себя самого — редкость в наше время! За это очень уважаю Ивана и с радостью жду новой встречи на «Вечернем Урганте», — написал Николай Цискаридзе.

Он признался, что ценит Ивана Урганта за его уникальный талант и желает шоумену его приумножать. Цискаридзе также пожелал Урганту новых творческих проектов, неуспокоенности и человеческого счастья.

«Обнимаю! Твой Колька!» — подписал послание ректор Академии имени Вагановой.

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