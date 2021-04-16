«Не хочу остаться девочкой»: дочь Михаила Ефремова зовет себя Сережей и планирует начать гормональную терапию

Девушка не принимает свой пол и просит считать ее мужчиной.

Пока актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, его дочка Анна-Мария в очередной раз удивляет общественность.

Анна-Мария уже давно идентифицирует себя как небинарная личность. А теперь и вовсе решила отречься от имени данного ей при рождении. Девушка представляется Сергеем, в очередной раз сменила ник в Instagram и говорит о себе в мужском роде.

«Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. Мне 20. Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Хотя искусство все еще нравится, особенно дизайн», — написала дочь Ефремова в личном блоге.

Девушка добавила, что операций по смене пола она не планирует, решив ограничиться гормональной терапией, которая нивелирует признаки гендера.

«Я не хочу «остаться девочкой». Молиться за меня не надо», — добавила Сергей-Анна-Мария.

Кстати, живет дочь Ефремова за счет своей крестной Ренаты Литвиновой. Актриса каждый месяц дает деньги крестной дочери.

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