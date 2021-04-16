«Ерунда собачья»: Лия Ахеджакова резко высказалась по поводу голливудского ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром»

Режиссер Марюс Вайсберг на этой неделе заявил, что намерен снять ремейк культового фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

Сниматься новая картина будет в Голливуде и якобы уже даже подобраны актеры на роли главных героев. Сюжет, правда, трансформируют под менталитет американского зрителя, да и имена у персонажей другие.

Так, главную героиню Надю в ремейке будут звать Марго, а сыграет ее племянница Джулии Робертс, актриса Эмма Робертс. Женю Лукашина воплотит Томас Манну. А героиню Лии Ахеджаковой, сыгравшей коллегу Нади Шевцовой, сыграет актриса с афроамериканскими корнями.

Лия Ахеджакова, узнав о намерении российского режиссера Марюса Вайсберга, отреагировала эмоционально.

В короткой беседе с корреспондентом «КП-Петербург», 82-летняя Лия Меджидовна, назвала происходящее «собачьей ерундой».

«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — сказала Лия Ахеджакова и вежливо попрощалась.

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