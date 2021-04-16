«Нескромный букет»: Екатерина Гусева в струящемся платье цвета марсала похвасталась розами от Романа Костомарова

Фигурист посетил выступление своей партнерши по шоу «Звезды на льду».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и певица и телеведущая Екатерина Гусева познакомились во время участия в проекте Первого канала «Звезды на льду». Так раньше называлось шоу, в котором спортсмены выступают в паре со звездами шоу-бизнеса. Позже проект получил название «Ледниковый период», но суть осталась прежней.

Несмотря на то, что с момента, когда они вместе выходили на лед, прошло уже приличное количество лет, Екатерина Гусева и Роман Костомаров поддерживают теплые отношения и всегда рады встрече друг с другом.

Прославленный фигурист на днях посетил мюзикл «Анна Каренина», в котором Екатерина Гусева играет заглавную роль. Своей партнерше по шоу Костомаров после выступления вручил огромный букет роз. Цветы совпали по цвету с платьем, в котором Гусева выступала на сцене Московского театра оперетты.

Фото, которым актриса поделилась в Instаgram, выглядит невероятно эффектно.

«Нескромный букет от скромного олимпийского чемпиона Романа Костомарова, — подписала кадр Екатерина Гусева. — Ромочка, счастлива была видеть тебя! Приходи почаще».

На снимке Екатерина Гусева предстала в шикарном платье цвета марсала с букетом роз в руках такого же оттенка. Рядом — красавец Роман Костомаров.

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