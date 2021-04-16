«Шикарная»: Рудова в персиковом бикини блеснула соблазнительным бюстом

Наталья Рудова не боится примерять смелые образы и позировать в бикини, тем более фигура позволяет ей проводить такие эксперименты. Большое внимание актриса уделяет спорту, в том числе кардиотренировкам, что позволяет ей держать тело в тонусе и находиться в отличной форме.

На этот раз 37-летняя блондинка запечатлелась в бикини персикового оттенка, блеснув соблазнительным бюстом. Снимком с отдыха на море она поделилась в своем Instagram.

«Шикарная! Огонь! Красотка!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Наталья Рудова появилась на вечеринке в платье, как у Марии Погребняк Актриса сочетала его с туфлями Jimmy Choo.

Напомним, предыдущий отпуск Рудова провела в Дубае, где отдыхала в компании подруг, в числе которых была и Анастасия Решетова. Их дружба завязалась еще на съемках клипа Тимати «Ключи от рая».

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