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«Маша рисует»: Безруков похвастался талантом четырехлетней дочери

Девочку актеру родила Анна Матисон в 2016 году.

«Маша рисует»: Безруков похвастался талантом четырехлетней дочери
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Пять лет назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. В том же, 2016-м году, у них родилась дочь, которую назвали Мария. Спустя еще два года в семье родился сын Степан. Актер редко делится семейными снимками со своими фанатами в Instagram, но иногда делает исключения. На этот раз Безруков решил похвастаться талантом четырехлетней дочери.

«Маша рисует… Очень ей нравится! Вся в нас! Я все детство рисовал, а Аня даже художественную школу закончила», — написал Безруков.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Умничка! Красота! Какая молодец», — писали пользователи Сети.

Напомним, одной из недавних работ актера стала роль капитана в военной драме «Подольские курсанты».

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