«Слишком идеальна»: Ани Лорак подчеркнула точеную талию и роскошные бедра в монокини цвета спелой брусники

Певица раскрепостилась во время отдыха на Мальдивах.

Известная вокалистка Ани Лорак подогрев слухи о воссоединении с бывшим мужем, изменившим ей три года назад, отправилась отдыхать на Мальдивы. Судя по всему, без экс-супруга, с которым миловалась на недавней вечеринке в особняке Филиппа Киркорова.

Оказавшись на берегу океана, Ани Лорак решила побаловать поклонников горячими снимками, а заодно продемонстрировать результаты работы над собой и своим телом. В том, что звезда находится в превосходной форме, могут убедиться все желающие — для этого стоит зайти на ее страничку в Instagram и посмотреть последние публикации.

Ани Лорак дразнит публику снимками в струящихся платьях, в шортиках, в намокшем бикини.

Восхищение поклонников вызвал снимок вокалистки в красном монокини цвета брусники с рюшами в области декольте, которые придают пышности и без того женственной груди Ани Лорак.

Монокини подчеркивает точеную талию Ани и ее пышные, манящие бедра. В Сети певицу назвали украшением Мальдив.

«Вы слишком идеальна! Фигура роскошна, купальник — огонь», «Наша дива, женщина-огонь», «Охххх! Shady lady! Наша солнечная девочка, самая красивая и любимая. Каролинка, вы — украшение Мальдив», — делают комплименты вокалистке поклонники.

Смотрите также