Елена Преснякова в искрящемся костюме появилась на съемках ток-шоу

В последнее время Елена Преснякова не часто появляется на публике, страницы в соцсетях тоже не ведет. Но уже в эти выходные поклонники смогут увидеть 74-летнюю артистку в программе НТВ «Звезды сошлись». Об этом в своем Instagram рассказал Прохор Шаляпин. Он тоже стал одним из героев ток-шоу, а снимком в компании Пресняковой и Дмитрия Колдуна поделился с фанатами.

«С главным соловьем современной белорусской эстрады, другом детства Дмитрием Колдуном и легендарной Еленой Пресняковой на съемке «Звезды сошлись», — написал Шаляпин.

В студии Елена появилась в искрящемся костюме с укороченными брюками-дудочками. Наряд она дополнила черным топом и спортивной обувью. Напомним, недавно артистка в очередной раз стала бабушкой. Внука Ваню ей подарил сын Владимир Пресняков – младший и Наталья Подольская.

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