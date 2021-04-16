«Ратмиру полтора года»: Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати встречались на протяжении нескольких лет. Девушка родила музыканту сына, а осенью прошлого года пара объявила о расставании. Тимур нередко проводит время с сыном, но в последние месяцы был занят устройством личной жизни. Он стал главным героем нового сезона шоу «Холостяк». Тем временем Ратмиру исполнилось полтора года. Об этом Анастасия объявила в своем Instagram.

«Ратмиру сегодня исполнилось полтора года! Время летит, несомненно… Хотя многих это пугает, но только не меня. За это время мы сделали очень многое. У меня так вообще вся жизнь поменялась. Поэтому, мой вам совет: используйте время по максимуму, занимайте своего ребенка, развивайте его согласно возможностям и вырастет вам годный человек», — написала Решетова.

Подписчики брюнетки также поздравили малыша.

«Сладкий малыш! Классный какой», — писали пользователи Сети.

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