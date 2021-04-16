Не в тюрьме, а дома: Тима Белорусских получил за наркотики два года

16 апреля в Минском суде состоялось заседание по делу об обнаружении у известного певца Тимы Белорусских наркотических средств. Автор хитов «Незабудка» и «Мокрые кроссы» мог получить до 5 лет, но в итоге ему присудили два года «домашней химии», то есть он должен будет находиться дома, отмечаться у местных стражей порядка и выполнять ряд предписаний. Такое же наказание получил и друг артиста, вместе с которым его задержали в клубе.

Как передает «Комсомольская правда — Беларусь», на суде адвокат молодой звезды акцентировала внимание на том, что у Тимы есть 5-летняя дочь и жена, у которой имеются проблемы со здоровьем. Сам парень в последнем слове тоже говорил, что хочет заботиться о ребенке, извинялся за свое поведение и подчеркивал, что исправился. Кроме того, ранее он признал свою вину.

«Прошу прощения и у близких, и у поклонников, они переживали и не понимали, что происходит. Изменилось мое отношение к здоровью: я занимаюсь спортом, почти не пью алкоголь, много читаю», — сказал 22-летний певец.

Напомним, в конце января 2021 года появилась новость о том, что у Тимы Белорусских обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Сам артист тогда опроверг эту информацию, но позже Минская прокуратура сообщила о подтвержденных фактах покупки музыкантом наркотиков, часть из которых он употребил в игровом клубе вместе со своим другом, а остальное было найдено у него при обыске.

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