«Убирала свой акцент»: Боня рассказала, как работала над личностным ростом

Свой путь на пик популярности Виктория Боня начала с телестройки «Дом-2». После проекта она стала телеведущей и актрисой, а затем и вовсе уехала жить в Европу. В своем Instagram звезда призналась, что помимо этого успевала работать и над собой. Она прошла не один тренинг личностного роста, а теперь решила запустить свой.

«Помимо тренингов я занималась с педагогами по технике речи, убирала свой акцент, чистила свою речь и уверенно могу говорить с кем угодно», — написала Боня.

Напомним, прошлой осенью телеведущая с размахом отметила свой день рождения. Ей исполнился 41 год. Одна вечеринка прошла в Дубае для близких друзей, а вторая была организована в Москве. У Виктории Бони есть дочка Анджелина Летиция от экс-возлюбленного ирландского миллионера Алекса Смерфита.

Смотрите также: