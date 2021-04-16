РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

«Мне вас жаль от души»: Лариса Долина обратилась к Михаилу Гребенщикову на шоу «Ну-ка, все вместе!»

У известной вокалистки и финалиста проекта «Фабрика звезд» возникли разногласия по поводу выступления одного из участников программы.

«Мне вас жаль от души»: Лариса Долина обратилась к Михаилу Гребенщикову на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Лариса Долина. Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»

На телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье состоится очередной выпуск шоу талантов «Ну-ка, все вместе!». На этот раз приглашенным звездным экспертом сотни стала Лариса Долина. Вокалистка в какой-то момент поставила на место финалиста «Фабрики звезд», певца Михаила Гребенщикова, который раскритиковал выступление одного из участников. Лариса Александровна же, напротив, высоко оценила тот же самый номер.

«Мне вас жаль от души», — обратилась Лариса Долина к Михаилу Гребенщикову.

Лариса Долина стала экспертом шоу «Ну-ка, все вместе!»
Лариса Долина стала экспертом шоу «Ну-ка, все вместе!», на программе она сидела рядом с лидером сотни Сергеем Лазаревым. Фото: телеканал «Россия 1»

Тот в долгу не остался и тут же парировал.

«А может быть, и мне вас. В некотором случае», — дерзко ответил он.

Напомним, споры между экспертами сотни на проекте «Ну-ка, все вместе!» возникают довольно часто.

Лидер сотни Сергей Лазарев однажды даже призвал одного из участников не принимать близко к сердцу реакцию на свое выступление членов жюри, поскольку все они люди очень разные.

Михаил Гребенщиков (на фото справа) раскритиковал выступление участника «Ну-ка, все вместе!»
Михаил Гребенщиков (на фото справа) раскритиковал выступление участника «Ну-ка, все вместе!». Фото: канал «Россия»

Новый выпуск программы «Ну-ка, все вместе!», во время которого произошла перепалка между Долиной и Гребенщиковым, канал «Россия 1» покажет в воскресенье, 18 апреля.

Смотрите также

Тэги

Лариса ДолинаМихаил ГребенщиковНу-ка все вместе!