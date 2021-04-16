«Неваляшка, Кроки, Заяц»: поклонники «Маски» назвали понравившиеся им номера воскресного выпуска шоу

Телезрители высказались о лучших выступлениях девятого эфира самого рейтингового проекта телеканала НТВ.

Второй сезон шоу «Маска» приближается к своей развязке, совсем скоро все тайны будут раскрыты. В ближайшее воскресенье состоится полуфинал самого рейтингового проекта, до которого дошли шесть участников.

Поклонники «Маски» всю неделю обсуждают детали предыдущего выпуска и высказываются о том, какие выступления большего всего запали им в душу.

В официальном аккаунте проекта в Instagram телезрители назвали участников, которые, по их мнению, сделали самые крутые номера.

«Чье выступление в девятом выпуске вам понравилось больше всего?» — спросили создатели шоу.

Поклонники «Маски» тут же охотно включились в обсуждение.

«Лама мой кумир! Какой же он классный», «Лама и Неваляшка всегда!», «Носорог «Мой рай», «Все, кроме Неваляшки. Жаль, что вместо нее Орла открыли», «Неваляшка, Кроки, Заяц», — высказываются в Сети.

Напомним, жюри шоу «Маска» не исключает, что в костюме Неваляшки может выступать Юрий Гальцев. Артист накануне ответил на эти подозрения на своей страничке в Instagram.

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