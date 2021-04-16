«Растем дальше»: беременная Горбань в сексапильном тренче устроила дефиле на высоких каблуках

Актриса готовится во второй раз стать мамой.

Мария Горбань стала невероятно популярной после сериала «Кухня», в котором сыграла в паре с Дмитрием Нагиевым. Между тем, в жизни актриса вовсе не такая взбалмошная и алчная красотка, как ее героиня на экране.

Маша — мама и любящая жена. А в скором времени она подарит наследника второму супругу. Буквально накануне Горбань подтвердила то, о чем некоторое время назад стали догадываться ее поклонники, — свою новую беременность. Причем, актриса находится на довольно внушительном сроке.

Интересное положение не помешало активности Марии Горбань, что она и продемонстрировала в Instagram. Красотка в тренче оттенка сливок и в босоножках на каблуках продефилировала по торгово-развлекательному центру. В какой-то момент Мария развернулась и показала на камеру свой округлившийся животик.

Этим видео будущая мама поблагодарила подписчиков за теплые слова, которые они адресовали ей, получив подтверждение о беременности из ее уст.

«Спасибо всем за поздравления. Растем дальше!» — подписала Мария Горбань ролик.

Напомним, у актрисы есть дочка Стефания, которую она родила в первом браке. За своего нынешнего избранника Кирилла Зоткина Мария Горбань вышла замуж в начале 2021 года.

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