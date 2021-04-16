РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео
Кем работал Иван Ургант в стриптиз-клубе под именем Жан-Мишель
Видео

«Дом-2» – история про птицу феникс, а не про тонущий корабль»: Влад Кадони о телестройке

По словам ведущего, он был уверен, что проект продолжит свое существование.

«Дом-2» – история про птицу феникс, а не про тонущий корабль»: Влад Кадони о телестройке
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

Телеведущий Влад Кадони заявил, что все его коллеги с нетерпением ждали, когда шоу «Дом-2» возродится.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: Globallookpress.com

«Мы понимали, что проект не умер. Проект закончился, но мы знали, что на каком-то другом телеканале он непременно продолжит свое существование. «Дом-2» — это история про птицу феникс, а не про тонущий корабль».

Влад Кадони

По словам Кадони, шоу «Дом-2» лично ему дало очень многое. Прежде всего, чудесную работу. Он напомнил, что сам когда-то начинал как участник телестройки. Как отметил Кадони, проект стал для него социальным лифтом. Он узнал много людей, которые принесли в его жизнь много новых эмоций и знаний. Сегодня, смотря на жизнь участников, он многому учится. Выносит кое-какие для себя уроки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что проект «Дом-2» начнет выходить на канале «Ю» с 19 апреля. Ранее Ольга Бузова подтвердила слухи о том, что она не появится на обновленном шоу.

Смотрите также:

Тэги

Влад КадониКанал "Ю"Канал ТНТШоу "Дом-2"Шоу "Дом-2" последние новости