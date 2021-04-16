«Дом-2» – история про птицу феникс, а не про тонущий корабль»: Влад Кадони о телестройке

По словам ведущего, он был уверен, что проект продолжит свое существование.

Телеведущий Влад Кадони заявил, что все его коллеги с нетерпением ждали, когда шоу «Дом-2» возродится.

«Мы понимали, что проект не умер. Проект закончился, но мы знали, что на каком-то другом телеканале он непременно продолжит свое существование. «Дом-2» — это история про птицу феникс, а не про тонущий корабль». Влад Кадони

По словам Кадони, шоу «Дом-2» лично ему дало очень многое. Прежде всего, чудесную работу. Он напомнил, что сам когда-то начинал как участник телестройки. Как отметил Кадони, проект стал для него социальным лифтом. Он узнал много людей, которые принесли в его жизнь много новых эмоций и знаний. Сегодня, смотря на жизнь участников, он многому учится. Выносит кое-какие для себя уроки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что проект «Дом-2» начнет выходить на канале «Ю» с 19 апреля. Ранее Ольга Бузова подтвердила слухи о том, что она не появится на обновленном шоу.

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