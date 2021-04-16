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«Очень противоречивая личность»: Черно посоветовала Комиссарову стать участником «Дома-2»

Как отметил бывшая звезда телестройки, некоторые высказывания создателя шоу ей непонятны.

«Очень противоречивая личность»: Черно посоветовала Комиссарову стать участником «Дома-2»
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в сторис Instagram ответила на вопрос одного из своих подписчиков, как она относится к личности создателя шоу Валерия Комиссарова.

Ответ Саши Черно
Ответ Саши Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

«Я лично с ним не знакома, но очень противоречивая личность, судя по Instagram. Я правда не представляю, чтобы генеральный продюсер Алексей Николаевич себя так вел. Или генеральный директор проекта Саша Расторгуев. Или новое руководство. Это правда странно. Я бы ему посоветовала, как раз пойти самому участником, уж простите. Просто человек в кадре – это, естественно, всегда эпатаж. А за кадром — это уже вопросик».

Саша Черно

Напомним, что обновленный «Дом-2» будет выходить на канале «Ю». Первый выпуск шоу запланирован на 19 апреля.

Ранее Валерий Комиссаров нелестно отзывался о обновленном проекте. Он считает, что шоу больше не будет пользоваться такой популярностью, как в былые годы, когда он стоял у руля.

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