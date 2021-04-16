«С днем рождения, папуля!»: Орбакайте в блузе на одно плечо и джинсах предстала на фото с отцом

Миколасу Орбакасу исполнилось 76 лет. Он старше Примадонны на четыре года.

16 апреля, сразу после Аллы Пугачевой, свой день рождения отмечает бывший муж примадонны отечественной эстрады — Миколас Орбакас. Ему исполнилось 76 лет. По этому случаю дочка литовского артиста, Кристина Орбакайте, трогательно поздравила отца с днем рождения, опубликовав редкое совместное фото. В кадре певица предстала в асимметричной блузе с рукавом на одно плечо и джинсах. Ее лук дополнили мелкие кудри и челка. Миколас обнимал красавицу-дочку за талию, а рядом позировал зять Орбакаса — бизнесмен Михаил Земцов.

К слову, Кристина Орбакайте прекрасно ладит не только с папой, но и с бывшим мужем Примадонны — поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Также певица близко общается с шоуменом Максимом Галкиным. Артистка одной из первых узнала, что Пугачева собирается снова стать мамой, когда в семье певицы ждали появления двойняшек Гарри и Лизы.

«С днем рождения, папуля!» — подписала снимок певица.

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