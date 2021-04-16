Не хватает только Клавы: красавцы-внуки Пугачевой предстали вместе на редком фото в деревне Грязь

Дени Байсаров почти такого же роста, как и Никита Пресняков.

15 апреля свой день рождения отпраздновала примадонна отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачева. Она устроила домашнюю вечеринку в подмосковном особняке в деревне Грязь, собрав самых близких.

Среди гостей отметились: дочка артистки Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени. Парни прочти одного роста, и если старший внук певицы может похвастаться рыжей шевелюрой, то младший — блондин.

Мальчишки предстали на редком снимке в деревне Грязь и выглядели внушительно рядом с изящной мамой и звездной бабушкой. В кадр также попали семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Младшая дочка Примадонны прижалась к маме, а Гарри стоял рядом с Кристиной.

На снимке Алла Пугачева предстала в простом домашнем сарафане с фантазийным принтом. После застолья Примадонна сыграла на пианино, а Лиза устроила мини-концерт. Для именинницы испекли многоярусный торт, который украсили свечками.

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