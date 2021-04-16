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Забавная «потасовка» фигуристок: Туктамышева с помощью биты «пообщалась» со Щербаковой

Звезды российской сборной устроили шуточную «перестрелку» на командном чемпионате мира.

Забавная «потасовка» фигуристок: Туктамышева с помощью биты «пообщалась» со Щербаковой
Елизавета Туктамышева. Фото: Globallookpress.com

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева во время объявления оценок Евгения Семененко в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Осаке устроили шуточную «потасовку». Запись появилась в «Твиттере» на сайте «Евроспорта».

Отметим, что фигурист вышел на лед под музыку из легендарного сериала «Бандитский Петербург». Российские звезды фигурного катания решили в какой-то момент ему подыграть. Туктамышева схватила надувную игрушечную биту и с ее помощью стала «выяснять отношения» со своей партнершей по команде.

Интересно, что на забавную ситуацию отреагировали и комментаторы. Она обратили внимание, что за спиной Семененко творятся «странные вещи».

Напомним, что российская сборная на командном чемпионате мира захватила лидерство после первого дня соревнований. На втором месте пока идут американцы, а на третьем хозяева льда, японцы.

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