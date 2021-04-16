«Расстроилась она очень»: Агутин вспомнил, как после поцелуя с незнакомкой едва не развелся с Варум

По словам музыканта, жена после три дня с ним не разговаривала.

Певец Леонид Агутин в беседе с Юрием Костиным в его шоу вспомнил, как в 2011 году едва не развелся со своей женой, певицей Анжеликой Варум. В Юрмале, находясь под воздействием горячительного, артист успел страстно поцеловаться с незнакомкой. Варум об этом узнала. Музыканта тогда застукали папарацци.

«Это был неприятный момент, и мы тогда, конечно, с супругой поругались. Расстроилась она очень, конечно, и я тоже. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли друг без друга». Леонид Агутин

По словам Леонида Агутина, жена все-таки в итоге его простила. Сам он нашел объяснение своему поступку. Он заявил, что его крыша на какое-то мгновение съехала, поэтому он стал вести себя неадекватно. С тех пор певец очень осторожно относится к различным тусовкам и мероприятиям. Старается не употреблять на них алкоголь, чтобы контролировать происходящее вокруг.

Напомним, что Анжелика Варум и Леонид Агутин уже больше двадцати лет вместе. У них есть совместная дочь Елизавета, которая живет в Америке.

Смотрите также: