«Не ночует дома по два дня»: жена Степана Меньщикова обвинила мужа в изменах

Жена шоумена Степана Меньщикова, который получил широкую известность благодаря проекту «Дом-2», Ангелина Монах, в Instagram опубликовала снимок, на котором ее муж уткнулся лицом в грудь некой дамы. Как считает девушка, супруг стал ей изменять. Он ведет разгульный образ жизни, и она не может на него повлиять.

«Девочки, как бы вы отнеслись к тому, что ваш муж делает такие фото, и еще не понять, как ведет себя, когда гуляет и не ночует дома по два дня? У меня лично вызывает отвращение. Спасибо бдительным подписчикам за это фото». Ангелина Монах

«По-моему, для Степы это ожидаемое поведение», «Отсутствие мозга – не оправдание», «Он таким был всегда. Вы таким его приняли, так что теперь терпите», «Это же Степка. Понять и простить», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ангелина и Степан Меньщиковы считались счастливыми родителями. У них подрастает маленькая совместная дочка Степания. Кстати, не так давно шоумен засомневался в родстве с наследницей. После ДНК-теста выяснилось, что Степания все же его родная дочь.

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