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Анатолий Цой поделился мыслями, кто скрывается в костюме Змеи в шоу «Маска»

Как отметил победитель первого сезона проекта, он болеет именно за этот персонаж.

Анатолий Цой поделился мыслями, кто скрывается в костюме Змеи в шоу «Маска»
Анатолий Цой. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Анатолий Цой заявил, что внимательно смотрит шоу «Маска» на канале НТВ. Причем у него есть свой фаворит, за которого он болеет.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: Globallookpress.com

«Я болел за Солнце и изначально был уверен, что это Кравец, но, к сожалению, она выбыла. Теперь буду болеть за Змею. Думаю, под этой маской скрывается Лобода».

Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, Марину Кравец нужно было попридержать на проекте, потому что она очень талантливая и еще многое могла всем показать. Также певец отметил, что очень сомневался в своей победе на «Маске» в прошлом году. Для него абсолютным фаворитом была Лариса Долина. Музыкант был очень рад, что создатели шоу дали в итоге дорогу молодым. Именно победа на «Маске» стала прекрасным стартом его сольного проекта и приумножила его популярность, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анатолий Цой в первом сезоне шоу «Маска» выступал в костюме Льва. Он смог одержать победу, что для многих стало крайне неожиданным.

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