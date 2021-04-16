Анатолий Цой поделился мыслями, кто скрывается в костюме Змеи в шоу «Маска»

Музыкант Анатолий Цой заявил, что внимательно смотрит шоу «Маска» на канале НТВ. Причем у него есть свой фаворит, за которого он болеет.
«Я болел за Солнце и изначально был уверен, что это Кравец, но, к сожалению, она выбыла. Теперь буду болеть за Змею. Думаю, под этой маской скрывается Лобода».
Как отметил Анатолий Цой, Марину Кравец нужно было попридержать на проекте, потому что она очень талантливая и еще многое могла всем показать. Также певец отметил, что очень сомневался в своей победе на «Маске» в прошлом году. Для него абсолютным фаворитом была Лариса Долина. Музыкант был очень рад, что создатели шоу дали в итоге дорогу молодым. Именно победа на «Маске» стала прекрасным стартом его сольного проекта и приумножила его популярность, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Анатолий Цой в первом сезоне шоу «Маска» выступал в костюме Льва. Он смог одержать победу, что для многих стало крайне неожиданным.