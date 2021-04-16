«Ты самый лучший на свете»: сын Борткевича от Корбут произнес трогательную речь на прощании с отцом

Ричард не находил себе места на похоронах звезды «Песняров».

Сын покойного солиста «Песняров» Леонида Борткевича от олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Корбут — Ричард — не находил себе места возле гроба любимого отца на его похоронах.

Он произнес очень трогательную речь, которая многих из присутствующих не оставила равнодушными.

«Я тебя так сильно люблю, так скучаю по тебе, папа. Ты самый лучший на свете. Спасибо большое, что вы пришли почтить память моего отца. Вы всегда давали ему силы и счастье выступать. Он родился для сцены, много раз выходил на нее, и сейчас со сцены мы его все провожаем». Сын Леонида Борткевича

В конце траурной церемонии, которая прошла в столице Белоруссии, Минске, все собравшиеся проводили Борткевича в последний путь громкими аплодисментами. За гробом шла вдова солиста «Песняров» Татьяна Родянко, которая на 36 лет моложе звезды, а также их общий сын Кристиан, сообщает «Комсомольская правда».

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