«Получает чудовищные деньги»: Леонид Якубович назвал зарплату своей внучки в ресторане быстрого питания

Как отметил телеведущий, он предлагал близкой родственнице найти работу получше, но она наотрез отказалась.

Телеведущий Леонид Якубович признался, что его внучка Софья, которой в этом году исполнится 21 год, работает в ресторане быстрого питания и ей очень нравится там трудиться.

«Внучка работает (в ресторане быстрого питания, — Прим. ред.), получает чудовищные деньги — 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше». Но ей нравится, ну пусть работает». Леонид Якубович

По словам ведущего программы «Поле чудес», его дочь Варвара, которая всего на два года старше Софьи, тоже рвется на работу. Хочет трудиться то в парикмахерской, то продавцом. Он попросил ее спокойно окончить институт, пройти магистратуру, а уже потом делать жизненный выбор, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что дочь Варвара появилась у Якубовича в третьем браке с Мариной Видовой. Внучка Софья — дочь его сына Артема от второго союза.

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