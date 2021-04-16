«Годы полные смеха и веселья»: Бурак Озчивит с женой устроили вечеринку в честь двухлетия сына

Фахрийе Эвджен поделилась в Instagram свежими снимками, показав, какую вечеринку они устроили на двухлетие сына Карана. Детский праздник они решили провести в саду, украсив деревья разноцветными шариками в виде анималистических персонажей. Венчала всю эту картинку большая серебристая цифра два и имя самого именинника — «Карану два годика!».

Бурак Озчивит и его возлюбленная счастливо улыбались, не скрывая того, как они гордятся сынишкой. Малыш удобно сидел у папы на руках, позируя после того, как он задул свечи на торте.

«Пусть впереди будут годы полные радости, смеха и веселья! Крепко обнимаю, с днем рождения моего дорогого сыночка!» — подписала снимки Фахрийе. «Бурак словно султан! А рядом его хасеки и шехзаде», «Какие вы красивые и малыш просто чудо», «Милашки! Сынишка очень похож на папу», «Подрастает новое поколение красавчиков в семье», «Теперь за дочкой?!» — написали фолловеры.

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