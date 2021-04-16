«Мой муж превратился в тирана»: Надежда Ангарская объяснила, почему развелась с иорданцем

С Раедом Бани она была вместе на протяжении шести лет.

Актриса и певица Надежда Ангарская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим мужем-иорданцем Раедом Бани.

«Я в своей жизни мало кого слушаюсь. Сама решила выйти замуж. Мне хотелось по любви и навсегда. Я, наверное, больше страдала. От того, что у нас началось недопонимание в семье. Я не хочу говорить, что все мужики козлы. Женщина, когда начинается развод, пребывает в истерике. Считает, что все плохие. Нет, просто мы все разные». Надежда Ангарская

По словам Ангарской, через несколько лет она поняла, что не хочет быть рядом с мужем. «Я пришла к мысли, что наши отношения кончены. Мой развод не был инициирован мужем. Это было мое решение. Никто у нас не нашел кого-то на стороне. Это просто было принято решение мной. Мой муж превратился в тирана, и я не могла рядом с ним развиваться и быть хорошей матерью. Я его сильно любила. Даже когда разводились, то были слезы. Я сильно плакала», — заявила Надежда Ангарская.

Надежда Ангарская и иорданцем Раедом Бани сыграли свадьбу в 2013 году. Через два года на свет появился их сын Давид. В 2019 году пара рассталась.

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