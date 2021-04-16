«Это из моего детства»: 72-летняя Пугачева рассказала о любимой традиции в день рождения

Раз в год Примадонна позволяет себе «вредную» еду.

Накануне Алла Пугачева отметила свой 72-й день рождения. Первыми поздравили именинницу родные: семилетние Гарри и Лиза заранее нарисовали для мамы картины, приготовили большие букеты цветов и одарили ее подарками.

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Уже много лет у Примадонны существует традиция в день рождения, о которой она рассказала мужу, Максиму Галкину. Телеведущий снял на видео и показал, чем именно угощается в свой личный праздник Примадонна.

«Раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет «вредные» пирожки, вкусные», — поведал за кадром Галкин, показывая блюдо с аппетитными пирожками.

«Это пирожки из моего детства, — подчеркнула Примадонна, — И с утра, без краски, я сейчас буду их лопать!»

Максим Галкин не показал, как именно Алла Борисовна «лопала» пирожки, но подчеркнул: «Жирненькие такие».

Такие послабления никак не отражаются на фигуре Пугачевой — она по-прежнему стройна и выглядит значительно моложе своего паспортного возраста.

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