Красиво жить не запретишь: Климова вслед за Михалковой похвасталась изысканным завтраком

Звезда сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова поддалась тренду на демонстрацию завтраков в Сети. Актриса показала, чем обычно потчуется в начале дня.

Как оказалось, начинает трапезу артистка со стакана воды, и только потом приступает к пище. В этот раз на ее столе оказался творог с черникой и бутерброд с авокадо и серым хлебом, а также чашечка кофе.

Ранее своим завтраком похвасталась в Instagram Юлия Михалкова, которая каждое утро принимает в пищу печень трески. Ест ее она с черным хлебом. Также экс-звезда «Уральских пельменей» отведала салат с креветками. И тоже не отказала себе в чашечке ароматного кофе.

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