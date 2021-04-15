Яркие акценты: Муцениеце дополнила двухцветное вечернее платье зелеными стрелками на веках

Актриса выбрала трендовый цвет не только в наряде, но и в макияже.

Звезда сериала «Тобол» и соведущая Дмитрия Нагиева на детском «Голосе» Агата Муцениеце накануне отправилась на презентацию коллекции спортивной одежды от российского дизайнера, в которой отечественная спортивная сборная отправится на Олимпиаду.

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Бывшая жена Прилучного выбрала вечерний стиль, облачившись в двухцветное платье на запах. Одна половинка наряда оказалась белой, вторая – зеленой.

Чтобы поддержать цветовую гамму в едином стиле, Муцениеце дополнила макияж ярко-зелеными крупными стрелками на веках. В микроблоге красавица показала, как выглядит с ними.

Кстати, зеленый этой весной входит в число самых модных оттенков сезона. Об этом ранее рассказывал историк моды Александр васильев.

«Этой весной все оттенки серого и все оттенки зеленого считаются очень трендовыми», — отмечал телеведущий.

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