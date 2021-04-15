С мерцающим эффектом: Хромченко показала модные ботильоны для весны и предстоящей осени

На «Модном приговоре» Первого канала представили стильный женский образ, который совмещал в себе сразу несколько трендов.

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«Это и полупрозрачные ткани, и мятные оттенки, и экокожа, и металлизированного цвета аксессуары, и металлический цвет майки», — прокомментировала Эвелина Хромченко аутфит.

Многие участники шоу заметили, что при всей яркости и заметности комплекта прежде всего взгляд падает на розовые ботильоны с мерцающим эффектом. Такая обувь сейчас в тренде и уже не является «парадно-выходной». К ней была подобрана прозрачная сумочка того же оттенка.

Александр Васильев назвал этот образ космическим. По его словам, подобные мотивы в одежде стали появляться в 60-е годы после легендарного полета Валентины Терешковой.

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