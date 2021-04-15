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«Алекоша мой»: Анастасия Решетова ответила на вопросы о личной жизни

Модель и телеведущая прошлой осенью рассталась с Тимати, и многих волнует, с кем сейчас встречается красотка.

«Алекоша мой»: Анастасия Решетова ответила на вопросы о личной жизни
Анастасия Решетова. Фото: Global look press

Пока музыкант Тимур Юнусов строит любовь на шоу «Холостяк», его бывшая Анастасия Решетова делает карьеру телеведущей на том же канале. Девушка ведет проект «Ты – топ-модель». Ее соведущими являются несколько фэшн-экспертов, в том числе стилист Алеко Надирян. И многие поклонники заметили, что их отношения давно пересекли границы съемочной площадки.

Накануне Решетову спросили прямо, правда ли, что Алеко – это ее молодой человек. На что модель ответила в микроблоге:

«Нет! Алекоша мой партнер, стилист, близкий приятель и просто хороший человек!», — написала экс-подруга Тимати.

Решетова ответила на вопросы о личной жизни
Решетова ответила на вопросы о личной жизни. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Причем, место в ее сердце сейчас вакантно – она ни с кем не встречается, хоть и демонстрирует в микроблоге роскошные букеты цветов от поклонников.

Решетова ответила на вопросы о личной жизни
Решетова ответила на вопросы о личной жизни.Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

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