Как советует Хромченко: Валерия увенчала прическу серебристым ободком

Певица в новом сезоне активно поддерживает тренд на этот модный аксессуар для волос.

Как только головные уборы с наступлением тепла стали терять свою актуальность, на модный Олимп взобрались ободки. Именно этот аксессуар, как рассказала ранее фэшн-критик Эвелина Хромченко, сейчас является одним из самых модных.

Телеведущая обратила внимание на различные фасоны аксессуара и призвала модниц покупать ободок немедленно.

«Ободок в стиле венца, который очень напоминает маленькие девичьи кокошники, носившиеся, в том числе, и при дворе. Вот такой вот аккуратненький венчик, исполненный в том числе из драгоценных материалов, сильно напоминает макси-тиару и идет практически любой женщине», — рассказала ранее эксперт.

Певица Валерия активно взяла на вооружение модные советы Хромченко. Звезда уже не раз появилась в свете с ободком на голове. На этот раз она увенчала прическу серебристым аксессуаром, которым гармонично дополнила пиджак в серую клетку.

«Вы очень красивая!!! Глаза – необыкновенные!», «Вы выглядите волшебно», «Невозможно быть такой красивой! Обожаю», «Куколка», «Солнышко», «Вечно молодая красивая Валерия», «Валерия, какая вы красавица и просто приятный человек», — пишут в комментариях поклонники.

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