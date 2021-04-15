В стиле Барби: Костенко отправилась на шопинг в жакете ярко-розового цвета

Девушка часто выбирает наряды в этом оттенке.

Модель и телеведущая Анастасия Костенко, которая воспитывает двоих детей от футболиста Дмитрия Тарасова, иногда позволяет себе отдохнуть от материнских дел. Накануне она отправилась с подругой на шопинг, чтобы порадовать себя обновками к лету.

Вместе с подругой Костенко появилась в ЦУМе. Девушка выбрала для выхода в свет любимый розовый цвет. Она облачилась в яркий жакет с акцентным ремнем. Дополнили образ белые кеды с розовыми вставками.

Модель долго выбирала, какую же обувь ей взять к лету. Она оценила коллекцию от Bottega Veneta. В итоге остановиться на какой-то одной паре модница не смогла и выбрала сразу несколько. Фэшн-улов получился впечатляющим.

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