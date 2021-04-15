«Я – Кролик»: Тодоренко случайно рассекретила одного из участников «Маски»

Страсти на шоу «Маска» и за его пределами накаляются. Члены жюри не перестают гадать, кто именно скрывается в оставшихся на проекте костюмах. И Регина Тодоренко показала в микроблоге результаты своего расследования.

На съемках «Импровизации» Тодоренко стала опрашивать юмористов шоу. Сначала она подошла к Дмитрию Позову, затем к Сергею Матвиенко, задавая разные вопросы.

«Ты женат? Покажи руки! А ноги?», — устроила допрос телеведущая.

После чего отправилась к сидящему неподалеку Арсению Попову с подобными вопросами. На что юморист ей ответил:

«Не собирай про меня информацию, я тебе ничего не скажу», — отрезал Попов. И вдруг проговорился: «Я – Кролик из «Маски».

Попов имел в виду Зайца, который блистает на «Маске» и вызывает восторги и у жюри, и у телезрителей. «Ты серьезно?!», — растерялась Тодоренко.

Телеведущая спросила своих подписчиков, действительно ли Арсений – это Заяц. На что 65% принявших в опросе участие ответили положительно.

Кстати, среди версий о том, что может быть Зайцем, которые ранее выдвигало жюри, приоритетной является имя резидента Comedy Club — многие слышат нотки голоса Тимура Батрутдинова. Как бы то ни было, финал проекта не за горами.

Напомним, в шоу осталось 6 масок. Это Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Змея и Заяц.

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