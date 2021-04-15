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После спектакля: Климова в модном платье фасона «труба» позировала с цветами в зеркальном лифте

Актриса находится на гастролях в казахстанском Талдыкоргане.

После спектакля: Климова в модном платье фасона «труба» позировала с цветами в зеркальном лифте
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова сейчас активно гастролирует со спектаклями. Причем, не только по Родине. Накануне актриса театра и кино вышла на сцену одного из театров Талдыкоргана в Республике Казахстан.

После спектакля Климова, усыпанная цветами, запечатлелась в зеркальном лифте. Звезда позировала в платье-маски модного фасона «труба», на который обращала внимание фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Поверх наряда Екатерина накинула стеганый пуховик шоколадного цвета.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: Global look press

Кстати, гастроли начались не только у театральных звезд, но и у эстрадных артистов. К примеру, любимица молодежи Клава Кока уже порадовала поклонников многих городов страны своими выступлениями. Сейчас ее тур продолжается.

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