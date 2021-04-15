«Ух, какие»: Бузова в трикотажном лифе без чашечек показала торчащие «вишенки»

Певица, телеведущая Ольга Бузова решила устроить себе отпуск и отправилась в Сочи. Первый день на курорте прошел у звезды довольно насыщенно: она прокатилась на фуникулере на Красную Поляну, полюбовалась роскошными видами заснеженных горных пейзажей, а после прогулки отправилась в баню.

Певица с удовольствием попарилась, чередуя жаркую парную с ледяной купелью. Пошаговый процесс расслабления звезда показала в своем микроблоге. Кроме того, красавица решила подразнить подписчиков и опубликовала фото в купальнике, на котором позирует в трикотажном комплекте без чашечек в лифе.

«Как хорошо, что есть места, куда можно всегда возвращаться, и чувствовать себя как дома, при любой ситуации. Красивый купальник?», — обратилась к подписчикам звезда.

Многим из фолловеров бросилась в глаза пикантная деталь – торчащие «вишенки» в бра, которые слишком явно Бузова демонстрировала в кадре. И в комментариях стали обращать на это внимание:

«Хватит дурью маяться. Выходи замуж и рожай детей. Все твои места уже наизусть выучили», «Ладно….не смотрим туда короче», «Купальник топ! Фигура шик», «Оля, как всегда красотка!», «Смело», «Бузова, ты волшебная девочка! Купальник очень красивый», «Ух, какие соски торчат», — пишут в комментариях.

Кстати, перед отъездом в Сочи Бузова объявила, что уходит с телепроекта «Дом-2» и больше не будет его ведущей. Реалити-шоу возобновляется, но теперь эфиры с «поляны» будут выходить на телеканале «Ю».

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